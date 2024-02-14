На "Рамштайні" оформили "коаліцію дронів" для України, до неї долучились 8 держав

Вісім учасників Контактної групи з питань підтримки України (формат "Рамштайн") 14 лютого підписали листа про наміри долучитись до коаліції дронів, яку очолює Латвія.

Про це з посиланням на латвійське Міноборони пише портал LSM.lv, повідомляє "Європейська правда".

Окрім Латвії, листа про приєднання до "коаліції дронів" підписали Україна, Нідерланди, Литва, Естонія, Швеція, Данія та Німеччина. Очікується, що перелік цих країн у подальшому зросте.

Підписавши листа, країни-учасниці зобов'язуються інвестувати ресурси у виробництво дронів, постачати безпілотники та запчастини до них в Україну, а також проводити випробування дронів, навчання військ тощо.

Сама Латвія планує виділяти щонайменше 10 мільйонів євро на рік на розвиток безпілотної коаліції.

"Міністерство оборони отримало інформацію про безпілотники, яких потребує Україна, і розпочало переговори з місцевими виробниками щодо їхньої здатності постачати безпілотники та компоненти до них, які відповідають українським потребам", – додали в Міноборони Латвії.

У січні латвійський президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні. Рига розраховує, що в коаліції братимуть участь близько 20 держав.