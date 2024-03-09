Ердоган натякнув, що може піти з політики

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на 31 березня, можуть стати для нього останніми.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Це фінал для мене, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори", – сказав Ердоган.

За словами турецького президента, результатом, який буде отримано, буде "передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене".

Ердоган особисто не бере участі у місцевих виборах безпосередньо. Однак наразі постає питання, чи зможе очолювана ним Партія справедливості та розвитку перемогти опозиційних кандидатів в Анкарі та Стамбулі.

Ердоган перебуває при владі в Туреччині понад 20 років. У 2003 році його вперше обрали прем'єр-міністром, а у 2014 він став президентом, після чого двічі переобирався.

Його повноваження мають закінчитися у 2028 році.

У липні минулого року опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу оголосив про свої плани переобратися на муніципальних виборах в березні 2024 року попри можливу заборону на політичну діяльність.