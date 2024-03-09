Эрдоган намекнул, что может уйти из политики

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что местные выборы, запланированные на 31 марта, могут стать для него последними.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Это финал для меня, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы", – сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, результатом, который будет получен, будет "передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня".

Эрдоган лично не участвует в местных выборах непосредственно. Однако сейчас возникает вопрос, сможет ли возглавляемая им Партия справедливости и развития победить оппозиционных кандидатов в Анкаре и Стамбуле.

Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2003 году его впервые избрали премьер-министром, а в 2014 он стал президентом, после чего дважды переизбирался.

Его полномочия должны закончиться в 2028 году.

В июле прошлого года оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу объявил о своих планах переизбраться на муниципальных выборах в марте 2024 года, несмотря на возможный запрет на политическую деятельность.