Президент Литви відреагував на масові інциденти з паплюженням національних прапорів

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував низку інцидентів з паплюженням національних прапорів у Клайпеді.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Науседи, це є цілеспрямованою, координованою за межами країни діяльністю.

Він попередив, що подібні випадки можуть статися і в інших країнах НАТО.

"На жаль, у нас уже є інформація, що це буде цілеспрямована діяльність, що діяльність практично координується за межами Литовської Республіки. Ми також бачимо випадки осквернення наших пам'ятників", – сказав Науседа.

Нагадаємо, у п'ятницю в Клайпеді в різних місцях міста було спаплюжено 12 державних прапорів Литви.

У січні поліція Чехії оголосила кримінальне звинувачення члену Комуністичної партії Чехії та Моравії, який на заході в місті Німбурк минулого року показав прапор Росії з літерою Z – символом російської агресії.