Литва розслідує масові випадки пошкодження національного прапора у Клайпеді

У литовському портовому місті Клайпеда пошкодили на вулицях понад десяток національних прапорів, поліція розшукує причетних до цього.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

З ранку п’ятниці у Клайпеді почали знаходити пошкоджені у різний спосіб національні литовські триколори. На середину дня надійшли повідомлення про загалом 12 випадків.

"Деякі прапори зірвали з місця, де вони висіли, деяким зламали флагштоки, деякі спалили", – прокоментувала речниця повітового комісаріату поліції Андромеда Грауслієне.

Правоохоронці опитують мешканців на вулицях, де відбулися такі інциденти, та попросили свідків, якщо такі є, передавати їм інформацію. Розпочали досудове розслідування за фактом пошкодження національних символів. У Литві за такі порушення, залежно від тяжкості і масштабів, загрожує санкція від штрафу до позбавлення волі на термін до двох років.

Один з депутатів міськради, коментуючи інцидент, висловив думку, що це може бути як безвідповідальне хуліганство без особливих мотивів, так і цілеспрямована провокація.

Нагадаємо, у Литві підтвердили, що хакери з РФ отримали секретні документи про минулий саміт НАТО у Вільнюсі.

Перед подією, що проходила 11-12 липня минулого року, також зафіксували дві кібератаки.