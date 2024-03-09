Президент Литвы отреагировал на массовые инциденты с осквернением национальных флагов

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ряд инцидентов с осквернением национальных флагов в Клайпеде.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Науседы, это является целенаправленной, координируемой за пределами страны деятельностью.

Он предупредил, что подобные случаи могут произойти и в других странах НАТО.

"К сожалению, у нас уже есть информация, что это будет целенаправленная деятельность, что деятельность практически координируется за пределами Литовской Республики. Мы также видим случаи осквернения наших памятников", – сказал Науседа.

Напомним, в пятницу в Клайпеде в разных местах города было осквернено 12 государственных флагов Литвы.

В январе полиция Чехии объявила уголовное обвинение члену Коммунистической партии Чехии и Моравии, который на мероприятии в городе Нимбурк в прошлом году показал флаг России с буквой Z – символом российской агрессии.