У Чехії оголосили звинувачення комуністу, який показав прапор Росії з літерою Z

Поліція Чехії оголосила кримінальне звинувачення члену Комуністичної партії Чехії та Моравії, який на заході в місті Німбурк минулого року показав прапор Росії з літерою Z – символом російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інцидент стався ще 25 червня 2023 року на з’їзді комуністів у Німбурку. Тоді повідомлялось, що російський прапор із великою літерою Z, складеною з георгіївської стрічки, і словами російською мовою "Своїх не кидаємо" було вивішено на одному з кіосків.

Після виклику поліцейського патруля прапор зняли, але правоохоронці вже тоді почали перевірку. У січні прокуратура Німбурка оголосила кримінальне звинувачення одному з членів Компартії за фактом запереченні, піддавання сумніву, схвалення або виправдання геноциду.

Із додатковим роз’ясненням ситуації виступив речник прокуратури міста Штепан Брунклік після того, як голова районного осередку комуністів Зденек Мілата опублікував поліцейський документ про нібито закриття розслідування.

З’ясувалось, що документ був фальшивим, а створила його жінка, яку минулого року вже судили за підробку офіційних документів.

Чеські суди й раніше оголошували вироки за схвалення російської агресії проти України. Приміром, чоловік, який прийшов на антиурядовий протест із шевроном ПВК Вагнера, отримав умовний строк.