Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон Німеччина зробить висновки з інцидентом, пов’язаним зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus.

Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон сказав, що з таких випадків завжди можна винести уроки.

Глава британського МЗС упевнений, що так і станеться.

Він також наголосив, що Німеччина і Велика Британія є добрими друзями і партнерами.

"А хороші друзі і партнери говорять про такі речі за зачиненими дверима", – додав Кемерон.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

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