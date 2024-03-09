Кэмерон надеется, что Германия сделает выводы из дела о слитом разговоре о Taurus

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон Германия сделает выводы из инцидента, связанного со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон сказал, что из таких случаев всегда можно извлечь уроки.

Глава британского МИД уверен, что так и произойдет.

Он также отметил, что Германия и Великобритания являются хорошими друзьями и партнерами.

"А хорошие друзья и партнеры говорят о таких вещах за закрытыми дверями", – добавил Кэмерон.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров ВВС был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".