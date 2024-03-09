Литва може розпочати серійне виробництво бойових дронів наприкінці року

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що вже наприкінці року в країні може розпочатися серійне виробництво бойових дронів власної розробки і комплектації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр підкреслює, що всі компоненти цих дронів збиратимуться і вироблятимуться в Литві.

"Не секрет, що литовські компанії розробляють конкретні проєкти літальних боєприпасів. Мало того, що деякі прототипи розробляються, але робота дійсно ведеться і буде завершена. І, ймовірно, наприкінці цього або на початку наступного року ми реалізуємо проєкти і можна буде поставити на конвеєрне виробництво безпілотники суто литовського укомплектування", – сказав Анушаускас.

Він наголосив, що ці дрони будуть "винятково литовської комплектації", включно з їхнім "мозком" і оптикою.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.

У відповідь міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що у Литві ситуація з розвитком галузі виробництва безпілотників перебуває під контролем.