Литва может начать серийное производство боевых дронов в конце года

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что уже в конце года в стране может начаться серийное производство боевых дронов собственной разработки и комплектации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр подчеркивает, что все компоненты этих дронов будут собираться и производиться в Литве.

"Не секрет, что литовские компании разрабатывают конкретные проекты летательных боеприпасов. Мало того, что некоторые прототипы разрабатываются, но работа действительно ведется и будет завершена. И, вероятно, в конце этого или в начале следующего года мы реализуем проекты и можно будет поставить на конвейерное производство беспилотники чисто литовского укомплектования", – сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что эти дроны будут "исключительно литовской комплектации", включая их "мозг" и оптику.

Ранее президент Гитанас Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.

В ответ министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Литве ситуация с развитием отрасли производства беспилотников находится под контролем.