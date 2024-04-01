ЗМІ: В урядовії коаліції Швеції зростає розкол через закон про гендерну ідентичність

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції через суперечливий законопроєкт про гендерну ідентичність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Розкол у керівній більшості Швеції збільшився до безпрецедентного рівня через нову ініціативу про гендерну ідентичність, адже християнські демократи та ультраправі "Шведські демократи" виступили проти законопроєкту, який підтримує Крістерссон, йдеться в матеріалі.

Швецією керує правоцентристська коаліція у складі "Поміркованих", християнських демократів та лібералів за підтримки ультраправих, які залишилися поза урядом, в обмін на реалізацію їхньої міграційної політики.

Законопроєкт, який підтримала партія Крістерссона, знизить до 16 років віковий ценз для охочих змінити юридичну стать та більше не вимагатиме медичного діагнозу.

Водночас не всі в партії прем'єр-міністра підтримують цей законопроєкт, що є рідкісним та значним розколом у лавах поміркованих, повідомило Euractiv джерело, близьке до лібералів.

"Порівняно з нещодавніми рішеннями, які мали одностайну підтримку в партії, як то вступ до НАТО, цей законопроєкт про гендерну ідентичність є одним з найбільших джерел опору всередині "Поміркованих" за останні роки", – заявив анонімний представник лібералів.

За його словами, "можливо, три чверті депутатів партії (прем'єра) виступають проти нього, незважаючи на наполягання" Крістерссона.

Окрім власної партії прем'єр-міністра, це питання розкололо керівну коаліцію та зблизило християнських демократів з ультраправими, зазначає Euractiv.

Для голови комітету з соціальних питань від християнських демократів Крістіана Карлссона, проблема загалом є фіскальною та адміністративною.

"Коли ви змінюєте стать, ви отримуєте новий номер соціального страхування з гендерним кодом. Якщо ви змінюєте її знову, ви отримуєте третій номер", – сказав він, маючи на увазі, що це може призвести до полегшення фінансового шахрайства.

Голосування щодо законопроєкту в парламенті відбудеться 17 квітня, і християнські демократи та ультраправі "Шведські демократи" все ще сподіваються зупинити цю пропозицію, йдеться в матеріалі.

Раніше в парламенті Греції схвалили законопроєкт, який дозволяє одностатеві шлюби в країні.

Опитування громадської думки раніше показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.