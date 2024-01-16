55% греків підтримують одностатеві шлюби

Опитування громадської думки у Греції, проведене у зв'язку з тим, що законопроєкт про дозвіл одностатевих шлюбів, як очікується, незабаром надійде до парламенту, показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Зокрема, опитування, проведене компанією Marc, показало, що 41,9% респондентів підтримують законодавство, яке дозволяє одностатеві шлюби – яке надає повні права подружжю, на відміну від обмежень, пов'язаних з нинішнім інститутом цивільного партнерства, – і 12,9% "скоріше за все" згодні з запланованим законом.

Категорично проти одностатевих шлюбів виступають 35,1% респондентів, ще 7,4% сказали, що вони "скоріше за все" не згодні, і лише 2,7% вирішили не відповідати.

На запитання, чи слід дозволити гей-парам всиновлювати дітей, "які зараз перебувають в інтернатних закладах", трохи менше 53% респондентів висловилися на підтримку, 40,6% – проти, а кількість тих, хто вагається, становила 6,5%.

Настрої помітно змінилися, однак, у питанні про те, чи слід дозволити одностатевим парам мати дітей через сурогатне материнство: 65,6% респондентів висловилися проти цієї ідеї і лише 29,6% підтримали її.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА. За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.

В Естонії одностатеві пари отримали можливість подати заяву на одруження з 1 січня 2024 року.