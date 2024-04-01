СМИ: В правительственной коалиции Швеции растет раскол из-за закона о гендерной идентичности

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рискует потерять поддержку собственной парламентской группы и правящей коалиции из-за противоречивого законопроекта о гендерной идентичности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Раскол в правящем большинстве Швеции увеличился до беспрецедентного уровня из-за новой инициативы о гендерной идентичности, ведь христианские демократы и ультраправые "Шведские демократы" выступили против законопроекта, который поддерживает Кристерссон, говорится в материале.

Швецией руководит правоцентристская коалиция в составе "Умеренных", христианских демократов и либералов при поддержке ультраправых, которые остались вне правительства, в обмен на реализацию их миграционной политики.

Законопроект, который поддержала партия Кристерссона, снизит до 16 лет возрастной ценз для желающих изменить юридический пол и больше не потребует медицинского диагноза.

В то же время не все в партии премьер-министра поддерживают этот законопроект, что является редким и значительным расколом в рядах умеренных, сообщил Euractiv источник, близкий к либералам.

"По сравнению с недавними решениями, которые имели единодушную поддержку в партии, как вступление в НАТО, этот законопроект о гендерной идентичности является одним из крупнейших источников сопротивления внутри "Умеренных" за последние годы", – заявил анонимный представитель либералов.

По его словам, "возможно, три четверти депутатов партии (премьера) выступают против него, несмотря на настояния" Кристерссона.

Кроме собственной партии премьер-министра, этот вопрос расколол правящую коалицию и сблизил христианских демократов с ультраправыми, отмечает Euractiv.

Для председателя комитета по социальным вопросам от христианских демократов Кристиана Карлссона, проблема в целом является фискальной и административной.

"Когда вы меняете пол, вы получаете новый номер социального страхования с гендерным кодом. Если вы меняете его снова, вы получаете третий номер", – сказал он, имея в виду, что это может привести к облегчению финансового мошенничества.

Голосование по законопроекту в парламенте состоится 17 апреля, и христианские демократы и ультраправые "Шведские демократы" все еще надеются остановить это предложение, говорится в материале.

Ранее в парламенте Греции одобрили законопроект, который позволяет однополые браки в стране.

Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.