У Словаччині ведмідь знову напав на людей, чоловік отримав незначні травми

У неділю поблизу муніципалітету Прибиліна в окрузі Ліптовський Мікулаш на півночі Словаччини ведмідь напав на подружню пару з собакою.

Про це повідомив портал Pravda.sk, передає "Європейська правда".

Напад на подружжя середнього віку стався в неділю близько 17:00 на туристичній стежці в місцевості Сухий Градок, приблизно в семи кілометрах від території муніципалітету Прибиліна. Чоловік отримав незначну травму нижньої кінцівки і після амбулаторного лікування був відпущений додому, повідомило Словацьке державне агентство з охорони природи (ŠOP), чия бригада швидкої допомоги у співпраці з поліцією провела розслідування на місці події.

Подружня пара чекала на прибуття бригади в сусідній хатині, де вони сховалися від ведмедя, що напав на них.

Це вже другий подібний інцидент протягом 48 годин – в суботу ведмідь нібито напав на грибника в Жилінському районі, який стверджує, що застрелив звіра з метою самозахисту з короткоствольної вогнепальної зброї.

Муніципалітет Прибиліни закликав жителів і гостей міста бути обережними.

У ŠOP заявили, що численні повідомлення про шкоду, заподіяну ведмедями, або про зустрічі з цими тваринами є наслідком довготривалої невирішеної проблеми. Тому управління веде переговори з користувачами мисливських угідь в окремих районах про спільну процедуру, за допомогою якої можна було б надійно ідентифікувати проблемних ведмедів і, у співпраці з мисливцями, забезпечити їх можливе вилучення.

Співіснування людей і ведмедів стало політичним питанням у Словаччині. Словацький уряд хоче значно пом'якшити умови відстрілу ведмедів. Минулого тижня уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо схвалив проєкт конституційного закону, який має дозволити широкомасштабний відстріл ведмедів, що пересуваються містами і селами.

Однак для його схвалення потрібні голоси опозиції. Однак, на думку найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", закон не відповідає законодавству ЄС, яке, на думку партії, дозволяє відстріл лише явно проблемних особин.

Нагадаємо, опозиція у Словаччині минулого тижня закликала роз’яснити ситуацію стосовно заяви міністра довкілля Словаччини Томаша Тараби про те, що бурого ведмедя, який поранив п'ятьох людей у місті Ліптовський Мікулаш, застрелили.