Ведмідь поранив двох людей на вулицях міста у Словаччині

У Словаччині двоє людей отримали незначні поранення, коли ведмідь зайшов на територію міста Ліптовський Мікулаш.

Про це повідомив портал SME, передає "Європейська правда".

На одного з постраждалих тварина напала біля торгового центру, інший, ймовірно, отримав поранення, тікаючи від неї.

Лікарі швидкої допомоги в Ліптовському Мікулаші повідомили, що вони доставили до лікарні 49-річну жінку з травмою плеча і 72-річного чоловіка з відкритою раною на голові.

"Повідомляється про двох легкопоранених притомних людей, один з яких постраждав після зіткнення з ведмедем. На місці події працюють пожежники, поліція, група втручання, яка спеціалізується на бурих ведмедях, і Словацька мисливська асоціація", – повідомили в Словацькій медичній рятувальній службі.

За даними SME, ведмідь спустився до міста з лісопарку Гай-Ніково і напав на людину біля торгового центру STOP-SHOP. Потім він побіг через густонаселені райони Ліптовського Мікулаша, звідки його намагалися відігнати поліцейські на автомобілях. Зрештою, тварину відтіснили в ліс.

У п'ятницю ведмідь переслідував подружжя з Білорусі на західній стороні Деменовської долини в словацьких Татрах. 31-річна жінка пізніше була знайдена мертвою – за даними поліції, вона, ймовірно, загинула в результаті падіння з висоти.

Нагадаємо, у польських Карпатах минулої осені було щонайменш два напади ведмедів на людей.

Нещодавно повідомляли, що данський лижник отримав поранення внаслідок нападу ведмедя у природному парку в Північній Македонії, де м'яка зима призвела до різкого збільшення популяції бурих ведмедів.