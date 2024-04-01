В Словакии медведь снова напал на людей, мужчина получил незначительные травмы

В воскресенье вблизи муниципалитета Прибилина в округе Липтовский Микулаш на севере Словакии медведь напал на супружескую пару с собакой.

Об этом сообщил портал Pravda.sk, передает "Европейская правда".

Нападение на супругов среднего возраста произошло в воскресенье около 17:00 на туристической тропе в местности Сухой Градок, примерно в семи километрах от территории муниципалитета Прибилина.

Мужчина получил незначительную травму нижней конечности и после амбулаторного лечения был отпущен домой, сообщило Словацкое государственное агентство по охране природы (ŠOP), чья бригада скорой помощи в сотрудничестве с полицией провела расследование на месте происшествия.

Супружеская пара ждала прибытия бригады в соседней хижине, где они укрылись от напавшего на них медведя.

Это уже второй подобный инцидент в течение 48 часов. В субботу медведь якобы напал на грибника в Жилинском районе, который утверждает, что застрелил зверя в целях самозащиты из короткоствольного огнестрельного оружия.

Муниципалитет Прибилины призвал жителей и гостей города быть осторожными.

В ŠOP заявили, что многочисленные сообщения о вреде, причиненном медведями, или о встречах с этими животными являются следствием долговременной нерешенной проблемы. Поэтому управление ведет переговоры с пользователями охотничьих угодий в отдельных районах о совместной процедуре, с помощью которой можно было бы надежно идентифицировать проблемных медведей и, в сотрудничестве с охотниками, обеспечить их возможное изъятие.

Сосуществование людей и медведей стало политическим вопросом в Словакии. Словацкое правительство хочет значительно смягчить условия отстрела медведей. На прошлой неделе правительство премьер-министра Роберта Фицо одобрило проект конституционного закона, который должен разрешить широкомасштабный отстрел медведей, передвигающихся по городам и селам.

Однако для его одобрения нужны голоса оппозиции. Но по мнению крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", закон не соответствует законодательству ЕС, которое, по мнению партии, позволяет отстрел только явно проблемных особей.

Напомним, оппозиция в Словакии на прошлой неделе призвала разъяснить ситуацию относительно заявления министра окружающей среды Словакии Томаша Тарабы о том, что бурого медведя, который ранил пять человек в городе Липтовский Микулаш, застрелили.