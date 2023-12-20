Суд ЄС знову скасував "старі" санкції проти Януковича та його сина

Суд Європейського Союзу в середу задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Про це йдеться в рішеннях суду, з якими ознайомилась "Європейська правда".

У практично ідентичних рішеннях Суду Євросоюзу йдеться, що Рада під час ухвалення рішень про санкції проти Януковичів не перевірила належним чином підстави, за якими їх запроваджували, надані Україною.

Суд стверджує, що Рада ЄС мала також звернутись до української сторони для з’ясування, чи не порушила вона права Януковичів на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні.

З огляду на це суд ухвалив анулювати рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Янкуковича-старшого й молодшого від березня 2021 року, а також рішення за березень 2022-ий про продовження цих санкцій на рік.

Нагадаємо, що це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.

Водночас щодо Януковичів діє інше санкційне рішення ЄС від серпня 2022 року, яке поки не було оскаржене. Таким чином, на них досі поширюються заборони володіння активами в Євросоюзі та в’їзду на його територію.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.