Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти оточення Януковича

Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, заморожування існуючих активів, спрямованих проти 7 осіб, визнаних винними у незаконному привласненні державних коштів України або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки українським державним фондам" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

При цьому зазначається, що санкції проти однієї особи були продовжені до 6 вересня 2021 року, а заходи щодо двох осіб не були продовжені взагалі.

Це рішення було прийнято на підставі щорічного перегляду заходів.

Раніше повідомлялося, що із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Спочатку санкції були введені в березні 2014 року і з тих пір подовжувались щороку.

Рішення про продовження санкцій буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 5 березня 2021 року, а відтак відтоді набуде чинності.