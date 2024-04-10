Суд ЕС подорвал санкционный режим в отношении росолигархов Авена и Фридмана, но санкции еще действуют

Суд Европейского Союза удовлетворил иск близких к лидеру РФ Владимиру Путину российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС на период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с решением Суда.

Суд Евросоюза считает, что ни одна из причин, изложенных в начальных актах Совета ЕС, не является достаточно обоснованной, а потому включение Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.

"По мнению Суда ЕС, хотя основания, выдвинутые Советом ЕС, могут быть такими, что позволяют установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана с Путиным или его окружением, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма либо дестабилизацию Украины, или что они получали выгоду от этих лиц", – говорится в решении Суда.

Согласно процедуре, в Суде ЕС оспариваются не санкции как таковые, а конкретное решение Совета ЕС. Авен и Фридман оспаривали действовавшее на момент их иска решение от 2022 года. Впрочем, оно все равно уже перестало действовать – его заменило санкционное решение 2023, а дальше – 2024 года.

Несмотря на то, что юридически решение ЕС не влияет на действие текущих ограничений в отношении олигархов, оно создает политические проблемы для продолжения санкций на следующие периоды. В частности, в период до 2022 года после подобных решений Суда Евросоюз был вынужден прекратить возобновление санкций в отношении большинства приспешников Януковича, которые были внесены в санкционный список в 2014 году.

В декабре 2023 года Суд Европейского Союза удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

Напомним, что это не первое такое решение Суда ЕС. Он уже отменял решения Совета Евросоюза за 2019 и 2020 годы. В сентябре 2022-го Совет в конце концов исключил Януковичей из этого санкционного списка.

В то же время в отношении Януковичей действует другое санкционное решение ЕС от августа 2022 года, которое пока не было обжаловано. Таким образом, на них до сих пор распространяются запреты владения активами в Евросоюзе и въезда на его территорию.