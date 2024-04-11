Президент Фінляндії не турбується з приводу погроз Росії про додаткові війська під кордоном

Президент Фінляндії Александр Стубб не турбується з приводу анонсованих планів Росії збільшити військову присутність біля кордонів Фінляндії через її вступ у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

На запитання про те, яка його думка з приводу планів Росії збільшити військову присутність біля кордонів з Фінляндією, Стубб відповів: "Ми не стривожені цим, але ми готові".

Стубб зазначив, що, за базовими сценаріями-прогнозами Фінляндії, на 2030 рік у Росії все ще буде авторитарний правитель і він до того часу поповнить армію до того рівня, на якому вона була до початку повномасштабної війни проти України.

В інтерв’ю він розкритикував розмови західних лідерів про те, що наступною жертвою нападу Росії може стати хтось із членів НАТО, та порадив натомість просто готуватися до таких сценаріїв, як це десятиліттями робила Фінляндія.

Також Стубб закликав зробити якнайбільше для підтримки України у найближчі місяці, оскільки, на його думку, це те "вікно можливостей", коли Росія має шанси отримати якісь успіхи на фронті.