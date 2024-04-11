Президент Финляндии не беспокоится по поводу угроз России о дополнительных войсках под границей

Президент Финляндии Александр Стубб не беспокоится по поводу анонсированных планов России увеличить военное присутствие у границ Финляндии из-за ее вступления в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

На вопрос о том, каково его мнение по поводу планов России увеличить военное присутствие у границ с Финляндией, Стубб ответил: "Мы не встревожены этим, но мы готовы".

Стубб отметил, что, согласно базовым сценариям-прогнозам Финляндии, к 2030 году у России все еще будет авторитарный правитель и он к тому времени пополнит армию до того уровня, на котором она была до начала полномасштабной войны против Украины.

В интервью он раскритиковал разговоры западных лидеров о том, что следующей жертвой нападения России может стать кто-то из членов НАТО, и посоветовал вместо этого просто готовиться к таким сценариям, как это десятилетиями делала Финляндия.

Также Стубб призвал сделать как можно больше для поддержки Украины в ближайшие месяцы, поскольку, по его мнению, это то "окно возможностей", когда у России есть шансы достичь каких-то успехов на фронте.