Президент Фінляндії: підтримка України найближчими місяцями особливо важлива

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що протягом весни й літа західні партнери мають докласти максимум зусиль для підтримки України, тому що це той період, коли є ризики успіхів Росії на фронті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Стубб наголосив, що найближчими місяцями вкрай важливо забезпечувати належну підтримку України, "стільки, скільки необхідно, а на цьому етапі – практично чого б це не коштувало", щоб не дати Росії отримати значних успіхів під час весняних наступальних дій.

"Росіяни розуміють, що їхнє "вікно можливостей" почне прикриватися наприкінці серпня-початку вересня. Тож дуже важливо, щоб ми допомагали Україні прямо зараз", – наголосив президент Фінляндії.

Він сказав, що Фінляндія зараз віддає Україні великі запаси зі своїх складів зброї та боєприпасів, розуміючи нагальність потреби, та потім поповнить їх.

Стубб також розкритикував численні заяви на Заході про те, що наступною жертвою нападу Росії може стати хтось із членів НАТО, та порадив натомість просто робити все необхідне для готовності до таких сценаріїв, як це десятиліттями робила Фінляндія.

Нагадаємо, 3 квітня Стубб вперше приїздив до Києва як президент Фінляндії. Під час його візиту підписали двосторонню безпекову угоду, а також анонсували 23-й пакет військової допомоги Фінляндії для України.