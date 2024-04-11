Президент Фінляндії: Європі варто більше готуватись до можливої війни, щоб відвернути її

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що країнам Заходу краще більше працювати над своєю готовністю до можливої війни, аніж говорити про її загрозу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Стубб зазначив, що дещо стурбований заявами західних лідерів про те, що Росія може спробувати "перевірити на міцність статтю 5", що "Європа наступна" і так далі.

"Думаю, нам потрібно готуватися до цього, але вважаю, що це дуже малоймовірно. Я б закликав європейські держави ставати у цьому більш схожими на Фінляндію. Іншими словами, більш готовими. Ви маєте готуватися до найгіршого, щоб не допустити його", – пояснив Александр Стубб.

Він зауважив, що Європа мала кілька років для того, щоб змінити спосіб мислення з того, який панував після "холодної війни", коли масштабні збройні конфлікти вже здавалися неможливими, на усвідомлення нових реалій.

"І для Альянсу, і для ЄС питання стоїть не лише про готовність фронтирних держав – це про загальну готовність. Хороша новина полягає у тому, що ми готові, щоб б там не сталося", – сказав Стубб, скоріш за все маючи на увазі власну країну.

Серед заходів, які, на його думку, варто серйозно розглянути європейським країнам – загальний призов, як у Фінляндії.

Як відомо, у багатьох країнах Європи на тлі війни Росії проти України активізувалися дискусії про перегляд існуючих підходів у питаннях військової служби.

Так, Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби.

Президент Латвії закликав країни НАТО повернути призов до армії на тлі загрози війни з РФ.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер скептичний щодо можливості повернення загальної військової повинності у країні.