США підписали угоду про модернізацію української ППО на $138 млн

Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", – написала Брінк у Twitter (X).

Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people. – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 11, 2024

Раніше повідомлялось, що кошти, виділення яких схвалив Державний департамент США, дозволить Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси Hawk.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

А президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Зеленським у чтевер повідомив, що його країна може передати Україні радянські ракети для ППО.