США подписали соглашение о модернизации украинской ПВО на $138 млн

Соединенные Штаты 11 апреля подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – написала Бринк в Twitter (X).

Она добавила, что средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people.