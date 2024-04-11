Зеленський: ППО зараз – перший пріоритет

Президент Володимир Зеленський укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони, необхідної для захисту міст від постійних російських ударів.

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає "Європейська правда".

Голова держави закликав уже цього року сконцентрувати весь потенціал "на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією", оскільки погрози Москви "охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану".

"Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше – це ППО. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", – підкреслив Зеленський.

Він подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.

"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз. Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він намагається зламати життя людей. Ми хочемо зламати його наміри", – підсумував президент.

Після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня Зеленський також закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.