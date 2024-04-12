Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції

Експертна спецкомісія, створена новою польською владою для аналізу неоднозначних рішень попередників, звернулася до прокуратури щодо можливого скоєння злочину колишнім прем’єром Матеушем Моравецьким та міністром юстиції Збігнєвом Зьобро через ситуацію із заблокованими коштами ЄС.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Спецкомісія, заснована "Громадянською коаліцією" Туска та очолювана юристом і депутатом Романом Гєртихом, не є де-факто слідчою комісією, але має своїм завданням дослідити неоднозначні рішення, що ухвалювалися під час перебування при владі партії "Право і справедливість".

У четвер комісія подала доповідь до окружної прокуратури Варшави щодо можливого скоєння злочину прем’єром Моравецьким та міністром юстиції Зьобро у контексті ситуації, що спричинила тривале блокування для Польщі доступу до європейських коштів з "ковідного" фонду.

"Польща не отримала цих грошей через порушення у сфері верховенства права, Єврокомісія заблокувала кошти через те, що ми не виконали умови, на які погодився прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Це він давав згоду на те, щоби виплата коштів була залежною від дотримання верховенства права, а тоді верховенство права не особливо поважали", – пояснив Гєртих на пресконференції.

У зверненні до прокуратури зауважили, що міністри попередньої влади, діючи "всупереч суспільному інтересу", відкладали необхідні реформи у судовій владі – зокрема щодо Дисциплінарної палати Верховного суду – і це призвело у тому числі до штрафу для Польщі на понад 550 млн євро.

Комісія запропонувала прокуратурі ініціювати розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, Єврокомісія в кінці лютого 2024 року остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

У березні слідчі приходили з обшуком у будинки колишнього міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро у справі, що стосується можливих зловживань у діяльності фонду в підпорядкуванні Мін’юсту.

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