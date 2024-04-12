Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции

Экспертная спецкомиссия, созданная новой польской властью для анализа неоднозначных решений предшественников, обратилась в прокуратуру относительно возможного совершения преступления бывшим премьером Матеушем Моравецким и министром юстиции Збигневом Зебро из-за ситуации с заблокированными средствами ЕС.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Спецкомиссия, основанная "Гражданской коалицией" нынешнего премьер-министра Дональда Туска и возглавляемая юристом и депутатом Романом Гертихом, не является де-факто следственной комиссией, но имеет своей задачей исследовать неоднозначные решения, которые принимались во время пребывания у власти партии "Право и справедливость".

В четверг комиссия подала доклад в окружную прокуратуру Варшавы относительно возможного совершения преступления премьером Моравецким и министром юстиции Зебро в контексте ситуации, повлекшей длительное блокирование для Польши доступа к европейским средствам из "ковидного" фонда.

"Польша не получила этих денег из-за нарушений в сфере верховенства права, Еврокомиссия заблокировала средства из-за того, что мы не выполнили условия, на которые согласился премьер-министр Матеуш Моравецкий. Это он давал согласие на то, чтобы выплата средств была зависимой от соблюдения верховенства права, а тогда верховенство права не особо уважали", – пояснил Гертих на пресс-конференции.

В обращении в прокуратуру отметили, что министры предыдущей власти, действуя "вопреки общественному интересу", откладывали необходимые реформы в судебной власти – в частности относительно Дисциплинарной палаты Верховного суда – и это привело, в том числе к штрафу для Польши на более 550 млн евро.

Комиссия предложила прокуратуре инициировать расследование по этому поводу.

Напомним, Еврокомиссия в конце февраля 2024 года окончательно разблокировала для Польши доступ к 137 млрд евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.

В марте следователи приходили с обыском в дома бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зебро по делу, касающемуся возможных злоупотреблений в деятельности фонда в подчинении Минюста.

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