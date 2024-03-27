Слідчі прийшли з обшуком у ще один будинок ексміністра юстиції Польщі

Слідчі проводять обшук у ще одному будинку колишнього міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро у справі щодо можливих зловживань у діяльності фонду, що підпорядковується Мін’юсту.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Слідчі Агентства внутрішньої безпеки (ABW) прийшли з обшуком до будинку Зьобро у Варшаві, діючи від імені команди слідчих прокуратури. Обшуки пов’язані з розслідуванням можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, який підпорядковується Міністерству юстиції.

Перед цим у вівторок обшуки проводилися у ще одному будинку Зьобро під містом Скерневіце за відсутності господарів. Щоб зайти у будинок, слідчі силою відкрили двері – за їхніми словами, через те, що не змогли успішно сконтактувати з родиною Зьобро, щоб їм відімкнули двері. Обшук тривав майже добу і завершився лише в середу вранці.

Після того випадку дружина ексміністра сконтактувала зі слідчими і попросила бути присутньою на обшуку у Варшаві, дії проводяться за присутності власників. Слідчі шукають документи і дані, які можуть бути доказами у справі щодо Фонду справедливості.

Від джерел у прокуратурі журналісти дізналися, що там побоюються, що відкладання обшуку у Варшаві на один день може зіграти на руку ексміністру.

Вранці у середу Зьобро організував спілкування зі ЗМІ та розкритикував обшуки у себе і те, як вони проводилися. Зокрема, ексміністр обурився тим, що у прокуратури точно є його номер телефону, але ніхто не намагався сконтактувати з ним, натомість слідчі пішли "по-бандитськи" виламувати двері.

Нагадаємо, Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду. Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу.

Наприкінці 2023 року набув розголосу новий вирок щодо колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка за перевищення повноважень, що у партії "Право і справедливість" назвали політичними переслідуваннями. Польський президент Анджей Дуда вдруге помилував їх.

Докладніше про це – у статті Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.