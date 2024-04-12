Мер Берліна пообіцяв суворі дії поліції щодо учасників запланованої палестинської конференції

Мер Берліна Кай Вегнер засудив плани пропалестинських активістів провести у місті на вихідних конференцію з питань Палестини, пообіцявши жорстку реакцію поліції на будь-які заяви, які влада вважатиме антисемітськими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За його словами, те, що "так звана палестинська конференція" відбудеться в Берліні, є неприпустимим.

"Ми не терпимо антисемітизму, ненависті та підбурювання проти євреїв у Берліні. Саме тому берлінська поліція вживатиме послідовних заходів, якщо на цьому зібранні будуть антисемітські заяви або злочинні дії", – заявив Вегнер.

Мер німецької столиці також подякував співробітникам берлінської поліції за забезпечення правопорядку в місті, а також за "захист та відстоювання наших цінностей".

Пропалестинська акція розпочнеться в п'ятницю та триватиме до неділі. Організатори повідомили, що вона відбудеться в місці проведення конференції в південному берлінському районі Темпельгоф.

Як заявили організатори, на конференції виступлять кілька знакових доповідачів, а також відбудуться семінари та панельні дискусії.

За словами правоохоронців, вони вивчають можливість введення обмежень на проведення зборів, а також готові до спонтанних демонстрацій та мітингів у зв'язку з цим заходом.

Поліція Берліна зайняла загалом жорстку позицію щодо пропалестинських протестувальників від початку військової операції в секторі Гази, на яку пішов Ізраїль у відповідь напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Влада поставила суворі умови для проведення пропалестинських демонстрацій або взагалі заборонила їх, посилаючись на побоювання, що антиізраїльські заяви можуть перерости в антисемітські висловлювання.

Раніше кілька сотень мешканців північнонімецького міста Ольденбург вийшли в неділю на вулиці, щоб взяти участь у демонстрації солідарності на підтримку своїх єврейських сусідів після спроби підпалу місцевої синагоги в п'ятницю.

Перед цим кілька сотень людей вийшли в Берліні на демонстрацію проти антисемітизму і висловили солідарність з Ізраїлем.

Невдовзі після ескалації на Близькому Сході через напад ХАМАС на Ізраїль та операцію, яку Ізраїль розпочав у відповідь, Єврокомісія заявила про "сплеск антисемітизму" у європейських країнах та закликала до солідарності з єврейськими громадами.