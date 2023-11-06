Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі

Європейська комісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві, опублікованій Єврокомісією.

"Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досяг надзвичайного рівня, нагадуючи найтемніші часи в історії", – наголосила Єврокомісія.

У своїй заяві Єврокомісія вказала на відродження антисемітських інцидентів та риторики в Євросоюзі та в усьому світі, згадавши про коктейлі Молотова, кинуті в синагогу у Німеччині, зірки Давида, якими розписали житлові будинки у Франції, осквернення єврейського кладовища в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, а також про демонстрантів, які вигукують гасла ненависті до євреїв.

"У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть врозріз з усім, за що виступає Європа. Проти наших основних цінностей та нашого способу життя", – йдеться в заяві.

Єврокомісія зазначила, що ці напади були проти моделі суспільства, яку вона представляє: "заснованої на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини. Євреї, мусульмани, християни – ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією або насильством через свою релігію або ідентичність".

В заяві підкреслюється, що ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх громад, етнічних, релігійних чи інших.

"Ми повинні дати відсіч цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, яке ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, і якому немає місця в Європі", – йдеться в заяві Єврокомісії, яка також пообіцяла продовжити посилювати заходи безпеки у співпраці з державами-членами ЄС.

Напередодні повідомлялося, що у місті Ліон, що на південному сході Франції, в суботу скоїли напад на жінку єврейського віросповідання з ножем, імовірно, на ґрунті антисемітизму.

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

Серед іншого, у Парижі затримали пару з Молдови, яких звинувачують у тому, що вони наносили на будівлі зірки Давида "на замовлення третьої особи". В ніч з 30 на 31 жовтня в одному з округів Парижа на стінах намалювали близько 60 зірок.

Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.