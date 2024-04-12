В Берлине разогнали пропалестинскую акцию, которая длилась менее двух часов

Полиция Берлина днем 12 апреля разогнала акцию Палестинского конгресса, который намеревался выступить против военной операции Израиля в секторе Газа, примерно через два часа после ее начала.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил Welt.

Берлинские правоохранители заявили, что акцию Палестинского конгресса – на которую собрались около 250 человек – пришлось прервать после онлайн-включения человека, на которого наложен "публичный запрет на деятельность".

По словам участников, речь шла о палестинском писателе Салмане Абу Ситту. Когда он начал выступать, полиция прервала трансляцию и временно отключила электричество, после чего объявила о прекращении акции.

Как сообщалось, Палестинский конгресс должен был продлиться до воскресенья, 14 апреля, и состоять из конференций и тематических дискуссий. Организаторы в анонсе акции обвинили Израиль, среди прочего, в "апартеиде", "колониализме" и "геноциде" в секторе Газа, а Германию назвал "частично виновной" в поставках оружия Израилю.

Конгресс вызвал критику со стороны различных немецких партий еще до его начала. Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение такого мероприятия в Берлине недопустимо, а город выступает против "антисемитизма, ненависти и подстрекательства против евреев".

Вскоре после эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения ХАМАС на Израиль и операции, которую Израиль начал в ответ, Еврокомиссия заявила о "всплеске антисемитизма" в европейских странах и призвала к солидарности с еврейскими общинами.