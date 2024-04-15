У Сербії пояснили, чому купують винищувачі у Франції, а не в Росії

Війна в Україні прискорила для Сербії диверсифікацію джерел озброєння, через що країна вирішила придбати винищувачі у Франції, а не в Росії.

Про це виданню Financial Times розповів представник сербського оборонного відомства Сербі, пише "Європейська правда".

Він коментував плани Белграда придбати 12 французьких багатоцільових винищувачів Rafale, суму контракту оцінюють у близько 3 млрд євро.

Посадовець повідомив, що угода "погоджена більш ніж на 90 відсотків", але обидві сторони ще мають домовитися про фінансові умови.

Посадовець сказав, що війна в Україні "прискорила для нас диверсифікацію".

"Ми покладалися на технології радянського типу, і у нас є деякі довгі хвости, необхідність підтримувати це обладнання… Через геополітичні обставини зараз просто неможливо – навіть якщо ви хочете – купувати у Росії", – сказав сербський урядовець.

Він відзначив, що раніше Париж не був особливо зацікавлений у балканському регіоні, але це змінилося".

"Rafale – це важлива віха, але не вся історія", – сказав також посадовець, додавши, що балканська країна також купила французькі радарні і ракетні системи і розмістила замовлення на транспортні літаки Airbus.

У Сербії в найближче десятиліття закінчується термін експлуатації радянських МіГ-29 і країна хоче забезпечити безперебійну роботу своїх військово-повітряних сил.

Минулого тижня президент Сербії Александар Вучич відвідав Париж, де повідомив про наміри у найближчі два місяці підписати угоди про закупівлю 12 французьких багатоцільових винищувачів Rafale.

Сербія розглядає можливість закупівлі нових літаків Rafale понад два роки після того, як її сусідка Хорватія придбала 12 вживаних винищувачів того ж типу приблизно за 1 мільярд євро.