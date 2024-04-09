Сербія близька до угоди про купівлю 12 французьких винищувачів Rafale

Сербія наблизилась до підписання угоди про закупівлю 12 французьких багатоцільових винищувачів Rafale, що означає відхід Белграда від його традиційного військового постачальника – Росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, оголосив у вівторок президент Сербії Александр Вучич.

Вучич виступав під час дводенного візиту до Парижа та переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з представниками оборонного сектора Франції, зокрема – з виробником Rafale Dassault Aviation.

Вучич сказав, що у понеділок увечері у нього була "дуже хороша розмова" з Макроном, яка тривала понад три години, і що вони "досягли конкретних домовленостей щодо закупівлі винищувачів Rafale".

За його словами, контракти будуть підписані в найближчі два місяці. Купівля літаків розширить військову та іншу співпрацю між двома державами.

Фінансові деталі потенційної угоди не повідомляють, але проурядові сербські ЗМІ оцінюють її приблизно в 3 мільярди євро.

Сербія розглядає можливість закупівлі нових літаків Rafale понад два роки після того, як її сусідка Хорватія придбала 12 вживаних винищувачів того ж типу приблизно за 1 мільярд євро.

Потенційне придбання реактивних літаків Rafale дозволить Сербії модернізувати свої військово-повітряні сили, які складаються переважно з радянських винищувачів МіГ-29, а також застарілих югославських бойових літаків.

Дотепер Росія була традиційним постачальником військової авіації Сербії, включно з бойовими вертольотами.

Вучич у минулому заявляв, що придбання літаків Rafale "зробить Сербію іншою країною і набагато більшою силою".