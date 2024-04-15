В Сербии объяснили, почему покупают истребители у Франции, а не у России

Война в Украине ускорила для Сербии диверсификацию источников вооружения, из-за чего страна решила приобрести истребители во Франции, а не в России.

Об этом изданию Financial Times рассказал представитель сербского оборонного ведомства Сербии, пишет "Европейская правда".

Он комментировал планы Белграда приобрести 12 французских многоцелевых истребителей Rafale, сумму контракта оценивается в около 3 млрд евро.

Чиновник сообщил, что соглашение "согласовано более чем на 90 процентов", но обе стороны еще должны договориться о финансовых условиях.

Чиновник сказал, что война в Украине "ускорила для нас диверсификацию".

"Мы полагались на технологии советского типа, и у нас есть некоторые длинные хвосты, необходимость поддерживать это оборудование... Из-за геополитических обстоятельств сейчас просто невозможно – даже если вы хотите – покупать у России", – сказал сербский чиновник.

Он отметил, что ранее Париж не был особо заинтересован в балканском регионе, но это изменилось".

"Rafale – это важная веха, но не вся история", – сказал также чиновник, добавив, что балканская страна также купила французские радарные и ракетные системы и разместила заказ на транспортные самолеты Airbus.

В Сербии в ближайшее десятилетие заканчивается срок эксплуатации советских МиГ-29 и страна хочет обеспечить бесперебойную работу своих военно-воздушных сил.

На прошлой неделе президент Сербии Александар Вучич посетил Париж, где сообщил о намерениях в ближайшие два месяца подписать соглашения о закупке 12 французских многоцелевых истребителей Rafale.

Сербия рассматривает возможность закупки новых самолетов Rafale более двух лет после того, как ее соседка Хорватия приобрела 12 подержанных истребителей того же типа примерно за 1 миллиард евро.