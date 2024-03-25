ПАРЄ обиратиме нового генсека з трьох кандидатів, серед них – чинний єврокомісар

Комітет міністрів Ради Європи схвалив усіх трьох претендентів на посаду генерального секретаря Парламентської асамблеї (ПАРЄ), які подали свої кандидатури.

Про це пресслужба Ради Європи оголосила 25 березня, пише "Європейська правда".

До ПАРЄ, як і очікувалось, Комітет міністрів за результатами співбесіди передав три кандидатури на посаду генсека:

Дідьє Рейндерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії;

– чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії; Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та екслідер естонських соціал-демократів;

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ, який протягом 2023 року був президентом Швейцарії.

Єврокомісару Рейндерсу, як очікується, доведеться взяти відпустку з посади в Єврокомісії на час процесу відбору. Наразі невідомо, хто його замінить на цій посаді. За даними джерел "ЄвроПравди", високі шанси на обрання є в представників Бельгії та Швейцарії.

Для Дідьє Рейндерса це вже друга спроба поборотись за цю посаду: у 2019 році він програв представниці Хорватії Марії Пейчинович-Бурич. Остання вирішила не йти на другий термін на посаді генсека ПАРЄ, на який мала право за правилами організації.

Голосування за нового генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться на її червневій сесії (24-28 червня). Новий голова почне виконувати обов’язки з 18 вересня.