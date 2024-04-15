Еврокомиссар, который борется за пост генсека Совета Европы, приостановил работу в Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерс приостанавливает исполнение обязанностей и уходит в неоплачиваемый отпуск в связи с тем, что будет бороться за пост генерального секретаря Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила на брифинге 15 апреля заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

Подеста сказала, что сферу ответственности Рейндерса поручат вице-президенту по вопросам ценностей и прозрачности Вере Юровой на то время, пока не завершатся выборы генерального секретаря Совета Европы, в которых он участвует.

"В связи с решением еврокомиссара Рейндерса быть кандидатом на предстоящих выборах генсека Совета Европы он уходит в неоплачиваемый "избирательный" отпуск начиная с сегодняшнего дня, 15 апреля, до дня выборов. Президент ЕК решила временно поручить сферу его ответственности – вопросы юстиции – вице-президенту Вере Юровой на весь этот период", – сообщила Арианна Подеста.

Напомним, в марте Комитет министров Совета Европы одобрил всех трех претендентов на должность генерального секретаря Совета Европы, которые подали свои кандидатуры, среди них и Рейндерса.

Голосование за нового генерального секретаря Совета Европы состоится на его июньской сессии (24-28 июня). Новый председатель начнет исполнять обязанности с 18 сентября.