Президентка Швейцарії їде в Угорщину, говоритиме і про саміт миру

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд 18-19 квітня здійснить візит до Угорщини, однією з тем якого буде підготовка до Глобального саміту миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив швейцарський уряд.

Під час візиту в Угорщину президентка Швейцарії матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. На них порушать питання двосторонніх відносин, європейської політики та ситуації з європейською безпекою.

З огляду на головування Угорщини в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року, переговори Амгерд також будуть зосереджені на відносинах між Швейцарією та ЄС.

Крім того, швейцарська президентка порушить питання підготовки до конференції високого рівня з питань миру в Україні, запланованої на 15 і 16 червня. Як оголосили у Федеральній раді Швейцарії, Амгерд "пояснить цілі конференції зі швейцарської перспективи".

Очікується також виступ голови Федеральної ради Швейцарії у Будапештському університеті, де вона прокоментує становище Швейцарії в Європі та перспективи континенту.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав держави світу долучатися до майбутнього Саміту миру у Швейцарії, що має напрацювати план припинення війни, та нагадав ключові принципи та ідеї, які розраховує реалізувати Україна.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії.