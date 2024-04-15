Президент Швейцарии едет в Венгрию, будет говорить и о саммите мира

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд 18-19 апреля совершит визит в Венгрию, одной из тем которого будет подготовка к Глобальному саммиту мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило швейцарское правительство.

Во время визита в Венгрию президент Швейцарии проведет ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Виктором Орбаном. На них поднимут вопросы двусторонних отношений, европейской политики и ситуации с европейской безопасностью.

Учитывая председательство Венгрии в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года, переговоры Амгерд также будут сосредоточены на отношениях между Швейцарией и ЕС.

Кроме того, швейцарский президент поднимет вопрос подготовки к конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, запланированной на 15 и 16 июня. Как объявили в Федеральном совете Швейцарии, Амгерд "объяснит цели конференции со швейцарской перспективы".

Ожидается также выступление председателя Федерального совета Швейцарии в Будапештском университете, где она прокомментирует положение Швейцарии в Европе и перспективы континента.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал государства мира участвовать в предстоящем Саммите мира в Швейцарии, который должен выработать план прекращения войны, и напомнил ключевые принципы и идеи, которые рассчитывает реализовать Украина.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах в Швейцарии.