Зеленський нагадав ключові принципи, з якими Україна ініціювала саміт миру 

Президент України Володимир Зеленський закликав держави світу долучатися до майбутнього Саміту миру у Швейцарії, що має напрацювати план припинення війни, та нагадав ключові принципи та ідеї, які розраховує реалізувати Україна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter (X).

Зеленський зазначив, що конкретним результатом саміту має бути чітка позиція світу щодо того, як має закінчитись війна, та закликав приєднуватися усі країни, які хочуть завершення російської агресії дійсно справедливим миром.

Він наголосив, що "альтернатив миру немає", але для того, щоб сталий мир був можливим, потрібно гарантувати силу України у всіх формах.

"Щоб захиститися від терору, нам потрібна фізична міць. Це включає ППО, спроможності для ведення бойових дій на фронті, спроможність забезпечувати потрібні результати у Чорному морі, власне виробництво озброєння, економічна стійкість України, тиск партнерів на Росію і максимальна глобальна консолідація. У нас немає права зазнати невдачі за жодним із цих аспектів", – заявив президент.

Також Зеленський заявив, що Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть Москві.

Нагадаємо, у середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії, заявивши, що "формула миру" нежиттєздатна і не враховує російські інтереси.