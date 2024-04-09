Швейцарія не надсилала Росії запрошення для участі у Саміті миру щодо України, і РФ у будь-якому разі не планує брати у ньому участь.

Про це заявив російському пропагандистському агентству "РИА Новости" прессекретар посольства Росії в Берні Владімір Хохлов, пише "Європейська правда".

Хохлов сказав, що швейцарська сторона не направляла Росії запрошення на саміт.

"Водночас наша позиція добре відома. Навіть у разі отримання запрошення на подібний захід російська сторона його не прийме", – зазначив він.

Хохлов додав, що ідея мирної конференції, що посилено просувається організаторами, неприйнятна для РФ, оскільки "йдеться про черговий варіант продавлювання нежиттєздатної "формули миру", яка "не враховує російські інтереси".

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Саміт миру у Швейцарії може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні.

Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд повідомила у вівторок, що підготовчі роботи з організації у її країні інавгураційного Саміту миру тривають.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

Україна вважає, що РФ не повинна брати участь у інавгураційному Саміті миру в Швейцарії.