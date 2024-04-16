Експрем'єрка Британії хоче бачити Трампа президентом США

Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс, яка перебувала на посту найкоротший термін в історії країни, відкрито виступила з підтримкою Дональда Трампа на майбутніх виборах у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Трасс зазначила, що після виборів у Білому дому має бути Дональд Трамп, і розкритикувала чинного президента Джо Байдена.

"Я не думаю, що Байден особливо підтримував Сполучене Королівство. Я думаю, що він часто на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі", – сказала Трасс LBC.

На пряме запитання, чи це має бути Трамп, Трасс відповіла ствердно.

Ліз Трасс раніше лише не відкрито підтримувала колишнього президента Трампа.

Минулого року Трасс написала коментар у Wall Street Journal, висловлюючи сподівання, що "республіканець повернеться в Білий дім у 2024 році".

Вона також виступала на конференції консерваторів США на початку цього року, стверджуючи, що кандидати на посаду від Республіканської партії "більш пробританські, ніж демократи".

Розмовляючи з LBC у понеділок під час реклами нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа як президента "була насправді дуже ефективною".

За даними останнього опитування Reuters/Ipsos, оприлюдненого у квітні, Байден збільшив свою перевагу над республіканцем до 41% підтримки виборців проти 37% у Трампа.

У минулому опитуванні Reuters/Ipsos у березні перевага Байдена над Трампом складала 1 відсотковий пункт.