Байден незначно випередив Трампа у новому опитуванні

Чинний президент США Джо Байден має незначну перевагу в 1 відсотковий пункт над Дональдом Трампом згідно з даними нового опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", опитування проводилось Reuters/Ipsos.

Близько 39% зареєстрованих виборців сказали, що проголосували б за Байдена, демократа, якби вибори відбулися сьогодні.

Ще 38% респондентів обрали б Дональда Трампа.

При цьому статистична похибка складає 1,8%.

Опитування також показало, що багато виборців не визначилися з вибором: 11% заявили, що голосуватимуть за інших кандидатів, 5% сказали, що не голосуватимуть, а 7% сказали, що не знають або відмовилися відповідати.

Опитування Reuters/Ipsos зібрало відповіді онлайн по всій країні, в ньому взяли участь 4094 дорослих американців, в тому числі 3356 зареєстрованих виборців. Похибка становить 1,8% для зареєстрованих виборців і 1,7% для всіх респондентів.

У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%. А у лютому чинний глава Білого дому скоротив відставання: 37% проти 34%