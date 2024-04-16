Экс-премьер Британии хочет видеть Трампа президентом США

Бывший премьер Британии Лиз Трасс, которая находилась на посту самый короткий срок в истории страны, открыто выступила с поддержкой Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Трасс отметила, что после выборов в Белом доме должен быть Дональд Трамп, и раскритиковала действующего президента Джо Байдена.

"Я не думаю, что Байден особенно поддерживал Соединенное Королевство. Я думаю, что он часто на стороне ЕС. И я, конечно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме", – сказала Трасс LBC.

На прямой вопрос, должен ли это быть Трамп, Трасс ответила утвердительно.

Лиз Трасс ранее лишь неоткрыто поддерживала бывшего президента Трампа.

В прошлом году Трасс написала комментарий в Wall Street Journal, выражая надежду, что "республиканец вернется в Белый дом в 2024 году".

Она также выступала на конференции консерваторов США в начале этого года, утверждая, что кандидаты на должность от Республиканской партии "более пробританские, чем демократы".

Разговаривая с LBC в понедельник во время рекламы новой книги, Трасс сказала, что политика Трампа как президента "была на самом деле очень эффективной".

По данным последнего опроса Reuters/Ipsos, обнародованного в апреле, Байден увеличил свое преимущество над республиканцем до 41% поддержки избирателей против 37% у Трампа.

В прошлом опросе Reuters/Ipsos в марте преимущество Байдена над Трампом составляло 1 процентный пункт.