У Копенгагені палає історична будівля біржі, якій 400 років

У Копенгагені вранці у вівторок спалахнула масштабна пожежа у будівлі копенгагенської біржі Берсен, де у тому числі зберігаються твори мистецтва, головна її окраса – спіральний шпиль на даху – вже обвалився.

Про це повідомляють DR i TV2, пише "Європейська правда".

Пожежа в одній з найстаріших будівель данської столиці почалася у ранкові години вівторка. Поліція одразу перекрила прилеглі вулиці і спрямувала рух альтернативними маршрутами.

У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів. Усіх людей евакуювали, багато хто з присутніх на місці забігав у будівлю, щоб винести розвішені на стінах твори мистецтва.

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Спіральний шпиль на даху, головна окраса будівлі, опинився в епіцентрі пожежі і невдовзі обвалився.

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"Палають 400 років нашої культурної спадщини", – прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.

Роботу вогнеборців ускладнює мідна покрівля, яка фактично утримує жар всередині, а також встановлені довкола будівельні риштування, оскільки там відбувалися реставраційні роботи.

TV 2

"Ми викликали техніку для зняття частини покрівлі, щоб можна було ефективніше гасити полум’я ззовні. Тому що вода просто стікає по покрівлі, – пояснив начальник команди реагування Франк Трір Міккельсен. – Це той тип пожежі, яких ми найбільше боїмося, адже це дуже цінні історичні будівлі".

Пожежники зазначили, що першочергово будуть намагатися запобігти подальшому поширенню вогню в обох напрямках від осередку, а якщо це не буде вдаватися – зосередяться на захисті навітряної сторони, куди полум’я простіше не пустити, та прилеглих будівель.

Будівля перебувала у процесі реставрації, під час якої хотіли виправити недоліки реставрації у ХІХ сторіччі та повернути фасаду його оригінальний вигляд. За свою історію будівля не раз переживала інші пожежі в історичному центрі.

Нагадаємо, у Франції цьогоріч завершиться реставрація Собору Паризької Богоматері після масштабної пожежі 2019 року. У грудні на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня.