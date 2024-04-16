В Копенгагене пылает историческое здание биржи, которому 400 лет

В Копенгагене утром во вторник вспыхнул масштабный пожар в здании копенгагенской биржи Берсен, где в том числе хранятся произведения искусства, главное ее украшение – спиральный шпиль на крыше – уже обвалился.

Об этом сообщают DR i TV2, пишет "Европейская правда".

Пожар в одном из старейших зданий датской столицы начался в утренние часы вторника. Полиция сразу перекрыла прилегающие улицы и направила движение альтернативными маршрутами.

В здании Берсен, которое достроили в 1625 году, размещаются несколько офисов. Всех людей эвакуировали, многие из присутствующих на месте забегали в здание, чтобы вынести развешанные на стенах произведения искусства.

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Спиральный шпиль на крыше, главное украшение здания, оказался в эпицентре пожара и вскоре обвалился.

TV2

"Горят 400 лет нашего культурного наследия", – прокомментировал министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

Работу пожарных осложняет медная кровля, которая фактически удерживает жар внутри, а также установленные вокруг строительные леса, поскольку там проходили реставрационные работы.

TV 2

"Мы вызвали технику для снятия части кровли, чтобы можно было эффективнее тушить пламя извне. Потому что вода просто стекает по кровле, – пояснил начальник команды реагирования Франк Трир Миккельсен, – Это тот тип пожара, которых мы больше всего боимся, ведь это очень ценные исторические здания".

Пожарные отметили, что в первую очередь будут пытаться предотвратить дальнейшее распространение огня в обоих направлениях от очага, а если это не будет удаваться – сосредоточатся на защите наветренной стороны, куда пламя проще не пустить, и прилегающих зданий.

Здание находилось в процессе реставрации, во время которой хотели исправить недостатки реставрации в XIX веке и вернуть фасаду его оригинальный вид. За свою историю здание не раз переживало другие пожары в историческом центре.

Напомним, во Франции в этом году завершится реставрация Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара 2019 года. В декабре на восстановленный шпиль вернули традиционного золотого петуха.