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Рекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня

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Неділя, 17 грудня 2023, 14:36

На відновлений шпиль Собору Паризької Богоматері встановили традиційного золотого півня, що символізує завершення важливого етапу у реконструкції собору після пожежі 2019 року.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Півня встановили на шпиль протягом суботи 16 грудня.

Попередній екземпляр, що прикрашав собор з 1859 року, дуже постраждав внаслідок пожежі, тому йому виготовили заміну за проєктом головного архітектора у питаннях культурних пам’яток Філіпа Вільнева. Всередину неї помістили важливі для католиків реліквії, врятовані з вогню, та список з іменами близько 2000 фахівців, залучених до реставрації.

Перед встановленням на шпиль на висоті 96 метрів скульптуру освятив архієпископ Парижа. 

Фото: Michel Euler, AP
Фото: Michel Euler, AP

Пошкоджений пожежею півень стане експонатом у Музеї архітектури.

Нагадаємо, Нотр-Дам серйозно постраждав під час пожежі у 2019 році. Перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків пожежі та технічна підготовка до реставрації.

8 грудня – рівно за рік до запланованого відкриття собору – президент Франції Емманюель Макрон приїхав на місце робіт, де зустрівся з майстрами та піднявся на відновлений шпиль.   

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