Рекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня

На відновлений шпиль Собору Паризької Богоматері встановили традиційного золотого півня, що символізує завершення важливого етапу у реконструкції собору після пожежі 2019 року.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Півня встановили на шпиль протягом суботи 16 грудня.

Попередній екземпляр, що прикрашав собор з 1859 року, дуже постраждав внаслідок пожежі, тому йому виготовили заміну за проєктом головного архітектора у питаннях культурних пам’яток Філіпа Вільнева. Всередину неї помістили важливі для католиків реліквії, врятовані з вогню, та список з іменами близько 2000 фахівців, залучених до реставрації.

Avec son #coq doré, une nouvelle étape de la renaissance de Notre-Dame est franchie. Un magnifique symbole au cœur de Paris et de notre patrimoine #circo7507 pic.twitter.com/IP9Xwe5PAC — Clement Beaune (@CBeaune) December 16, 2023

Перед встановленням на шпиль на висоті 96 метрів скульптуру освятив архієпископ Парижа.

Фото: Michel Euler, AP

Étape décisive du chantier et symbole de la renaissance de Notre-Dame de Paris : un nouveau coq aux ailes de phénix vient d’être installé au sommet de la flèche. L'ancien coq, datant de 1859, endommagé par l'incendie, est exposé à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. pic.twitter.com/VCUhtiOgmi — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) December 17, 2023

Пошкоджений пожежею півень стане експонатом у Музеї архітектури.

Нагадаємо, Нотр-Дам серйозно постраждав під час пожежі у 2019 році. Перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків пожежі та технічна підготовка до реставрації.

8 грудня – рівно за рік до запланованого відкриття собору – президент Франції Емманюель Макрон приїхав на місце робіт, де зустрівся з майстрами та піднявся на відновлений шпиль.