Прем’єр Греції анонсував візит до Туреччини для "подолання напруженості"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що планує поїздку до Анкари в травні у відповідь на аналогічний візит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в грудні 2023 року для "подолання напруженості" у двосторонніх відносинах.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Skai TV.

Коментуючи грецько-турецькі відносини, Міцотакіс назвав "позитивним розвитком подій" той факт, що за останній час між сторонами не виникало суперечок, і назвав його "результатом політики, яка була побудована з великою послідовністю".

Грецький прем’єр зазначив, що його візит до Туреччини станом на зараз планується на травень.

Серед ключових проблем у відносинах Афін та Анкари він назвав делімітацію виключної економічної зони й континентального шельфу в Егейському морі та Східному Середземномор'ї.

"Але навіть якщо ми не вирішимо це питання, ми можемо цивілізовано домовитися про розбіжності. Це не означає, що країна не продовжує зміцнювати свій потенціал стримування", – додав Міцотакіс.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.