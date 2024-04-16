Планы Греции создать 2 морские природоохранные зоны вызвали недовольство Турции

Греция намерена создать два крупных морских парка в рамках программы защиты биоразнообразия и морских экосистем стоимостью 780 миллионов евро, о чем объявят на международной океанической конференции в Афинах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Впрочем, эти планы вызвали раздражение у соседа и регионального конкурента Афин Турции, министерство иностранных дел которой обвинило Грецию в использовании экологических проблем для продвижения своей геополитической повестки дня.

"Известно, что Греция уже давно пытается извлечь выгоду почти из каждой платформы в контексте проблем в Эгейском море", – заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что несмотря на недавнее смягчение в отношениях между странами, "похоже, что на этот раз Афины эксплуатируют экологические проблемы".

Министерство иностранных дел Греции в ответ заявило, что Анкара "политизирует явно экологический вопрос".

Имея тысячи островов и островков, а также одну из самых длинных береговых линий Средиземноморья, Афины заявили, что создадут один новый морской парк в Ионическом море и один – в Эгейском, после чего общее количество морских природоохранных территорий превысит 30% их акватории.

В то же время, этой инициативой недовольны и экологические организации, которые утверждают, что та не имеет достаточно большого влияния, и упрекают страну, что она также позволяет экологически вредные практики, такие как разведка энергоресурсов в чувствительной морской среде.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда напряжение выливалось в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что планирует поездку в Анкару в мае в ответ на визит Эрдогана для "преодоления напряженности".